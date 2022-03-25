Вашингтон, 25 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Американский рэпер Chance the Rapper (Чанселор Джонатан Беннетт) представил новое видео под названием Child of God. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 25 марта.

Скриншот YouTube Chance the Rapper

Центральной локацией видеоработы стала большая комната, посреди которой популярная художница Найла Опианга создаёт картину, в то время, как артист выступает с музыкальным перформансом. Примечательно, что этот клип стал первым видеороликом, опубликованным Chance the Rapper за последние восемь месяцев.

Напомним, что Chance the Rapper начал творческую деятельность в 2011 году, записав дебютный микстейп 10 Day. Ожидается, что в 2022 году рэпер может выпустить свой новый студийный альбом.