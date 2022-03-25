Ярославль, 25 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Традиционный для Ярославля семейный праздник «День медведя» пройдет 27 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» День медведя в Ярославле

Фестиваль состоится на улице Первомайской около скульптуры медведя «Символ России — легенда Ярославля». В этом году здесь пройдёт «парад медведей» с участием всех ростовых кукол города.

«Мы очень рады, что «День медведя» наконец-то состоится в очном формате. Мы с удовольствием приглашаем всех стать участниками этого театрализованного представления. Также в программе фестиваля: игры, розыгрыши, фотозона, ростовые медведи, яркие костюмы и море положительных эмоций выходного дня», — сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Мероприятия фестиваля пройдут с 12 до 16:00 по адресу ул. Первомайская, 55.