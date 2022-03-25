Москва, 25 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ выросла до 65% доля тех граждан, которые используют дебетовые карты, вызван в числе прочего переоформлением вкладов под более высокий процент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Такой рост может быть вызван целым рядом причин. Пожалуй, главной из них является то, что за последний месяц многие клиенты банков переоформили свои вклады под более высокий процент, а целый ряд кредитных организаций сегодня автоматически стали выдавать дебетовую карту при открытии нового счета. Такие карты могут оказаться и виртуальными, если, скажем, накопительный счет открывается через личный кабинет», — сказала Белянчикова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что дебетовые карты могли появиться у тех, кто традиционно использовал кредитные карты Visa и Mastercard, а теперь решил в дополнение к ним получить «Мир» или UnionPay.

«Впервые начали пользоваться дебетовыми картами и те граждане, которые в дни ажиотажного спроса на наличные рубли не смогли их снять, — уточнила Белянчикова. — Можно ожидать, что общий рост финансовой грамотности и развитие новых технологий будут способствовать дальнейшему вовлечению граждан в мир платежных карт, в том числе виртуальных. Но при отсутствии финансовых потрясений, увеличение доли жителей РФ, использующих дебетовые карты, не будет идти столь быстрыми темпами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что будущее безналичных расчетов в РФ зависит эффективности программ кэшбека.