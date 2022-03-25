Москва, 25 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Несмотря на сопротивление Евросоюза, решение России продавать свой газ за рубли является необратимым. Об этом 25 марта заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Эксперт убежден, что использование российской валюты в экспортных сделках укрепит экономику страны и повысит благосостояние её населения.

«Вы видели, что одно только заявление о переводе оплаты газа в рубли, привело к быстрому укреплению российской экономики. Понятно, что переход будет непростым. Но понятно также, что этот переход будет осуществлен и необратимость этого перехода сработала на то, что рубль сразу начал укрепляться», — сказал Колташов.