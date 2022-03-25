Москва, 25 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На уходящей неделе в Telegram-каналах кроме важных и серьезных новостей было опубликовано немало историй про курьезы и любопытные ситуации: Льюис Кэрролл в стиле рэп, испугавшийся сейфа вор и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сейф

Центральный федеральный округ

В Москве желающие заключить брак теперь могут сделать это новым экзотическим способом — на воде. Столичные загсы запустят свадебный круиз, и пары смогут пожениться на борту речного трамвайчика. «Город по умолчанию» напоминает, что в Москве также можно пожениться в кабинке канатной дороги, то есть в воздухе, и в под землей — в метрополитене.

В Суздале случилось небывалое ДТП: автомобиль «Нива» врезался в карету. Аварию в городе прозвали «сказочной». Никто не погиб, но пятеро пассажиров кареты были доставлены в больницу, пишет «Бабушка надвое сказала».

Тем временем в поселке Красная Горбатка Владимирской области удивленные жители впервые увидели автомобильную пробку. «Владимирская Русь» рассказывает об обстоятельствах. Кто-то забыл возле магазина пакет, о «подозрительном предмете» сообщили в полицию, на место выехали саперы из Владимира и кинологи из Мурома. Движение в поселке пришлось частично перекрыть, из-за чего получилось невиданное для целого района дорожное явление. А пакет оказался с продуктами.

«Важное в Смоленске» узнало, что в области ухитрились сдать на металлолом часть культурного наследия — металлический механизм старой мельницы. Разобрать его решил смолянин, заметивший мельницу на окраине деревни Лонница. К делу он подошел обстоятельно, пригнал к мельнице трактор. Позже выяснилось, что сооружение вовсе не заброшенное, его еще в 1974 году включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Заведено уголовное дело.

Северо-Западный федеральный округ

«Страновед» радуется за петербургских неясытей, чей квартирный вопрос «полностью решен». Семья сов — мать, отец и трое птенцов — живут в парке Петродворцового района. Оказалось, у отца две «квартиры»: в одном дупле он живет с семьей, в другом, на соседнем дереве, отдыхает от домочадцев в уединении.

Сотрудники МЧС в Петербурге волей случая спасли рыбака, который провалился под лед. Спасатели заметили его, когда спасали со льда другого мужчину. Обеих удалось вывести на берег. «Санкт-Петербург Live» напоминает, что за выход на лед сейчас грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Приволжский федеральный округ

«Нижний гиперболоид» восхитился пряничной из Городца, которая сполна воспользовалась ажиотажем вокруг сахара. Пряничная артель вначале объявила, что не смогла купить сахар, через два дня — что все-таки смогла. Новости о закупкам пряничников широко разошлись по местным и не только СМИ.

В Оренбурге бродячие собаки растерзали автомобиль. «Оренбургский городовой» передает, что ущерб от стаи собак оценили в 67 тысяч рублей: это царапины, оторванные провода. Выплачивать его предстоит городскому управлению ЖКХ.

Южный федеральный округ

Don Mash рассказал печальную историю о жителе Ростова-на-Дону, который прославился строительством бункеров. С ним случился несчастный случай: во время рытья тоннеля для подземного убежища обрушился грунт, и мужчина погиб.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе один из небольших продуктовых магазинов на фоне сахарного ажиотажа решил раздавать сахар бесплатно. Бесплатно отпускается один килограмм в руки, сообщают «Стрелы Казбека». Народ благодарит хозяина магазина и ругает тех бизнесменов, которые на волне ажиотажа взвинчивают цены.

В Дагестане вор стащил из чужого дома сейф, вывез его на окраину села, вскрыл монтировкой. Но вместо золота и банкнот увидел в сейфе дула двух пистолетов и комплект радиостанций Motorola. Вор испугался, запер сейф и закопал в овраге, но правосудия не избежал. Его нашли, суд дал ему девять месяцев колонии, пишет Mash Gor.

Во Владикавказе установили новые контейнеры для мусора из металла и дерева, с защитными экранами. Старые убрали, чтобы не портили виды. Внезапно началась катастрофа. «Дискотека Алания» передает, что жители города, не найдя старых знакомых контейнеров на привычных местах, начали складывать свой мусор просто на земле.

Уральский федеральный округ

«Пермский глобус» порадовался занятному совпадению. В Екатеринбурге медведи в зоопарке проснулись от спячки в Международный день медведя.

Некрасивая история случилась в Челябинске. В сквере установили красный холодильник, куда можно было бы складывать книги для обмена. На всякий случай холодильник закрепили крепкими тросами. Это не помогло: ночью его украли, сообщает «Челябинск, который смог». Ведутся розыски преступников.

В Златоусте произошло «ДТП века»: столкнулись сразу семнадцать машин. «Даже старожилы не припомнят такой массовости», — пишет «Челябушка». Ситуацию осложнил сильный снегопад и гололед.

Сибирский федеральный округ

Жительница Омска изучила азы вождения машины по роликам в интернете и попыталась угнать автомобиль. Она села в незакрытую машину, завела двигатель, но тут же влетела в сугроб. Очевидцы вызвали полицию. «Инцидент Омск» пишет, что женщина вначале говорила, что села в чужую машину, чтобы погреться и для этого завела двигатель, но потом призналась, что просто хотела покататься.

«Узник Абакана» рассказал, что городской зоопарк решил продать нескольких питомцев: кролика, шиншиллу, черепаху, ежа, попугая и даже оленя. Так зоопарк решает проблему с перенаселением.

Дальневосточный федеральный округ

В Амурском театре драмы поставят сказку Льюиса Кэрролла в стиле рэп. Название: «Я — Алиса». Рэпом будет исполнено большинство музыкальных номеров в спектакле, передает Аmur.life.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.