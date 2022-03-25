Иерусалим, 25 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Израиле 27 и 28 марта пройдет «исторический» саммит при участии госсекретаря США ЭнтониБлинкена и министров иностранных дел ОАЭ, Марокко и Бахрейна, сообщило МИД Израиля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«По приглашению министра иностранных дел Израиля ЯираЛапида в эти воскресенье и понедельник (27/03 и 28/03) в Израиле состоится исторический дипломатический саммит», — говорится в твиттер ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен совершить визиты в Израиль, Палестину, Марокко и Алжир.

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