Лондон, 25 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Лиам Галлахер раскритиковал группу U2 и поделился своей реакцией на то, что Дэйв Грол назвал его «одной из последних оставшихся рок-звезд».

NME Лиам Галлахер

Фронтмен Foo Fighters объединился с бывшим вокалистом Oasis для работы над сольным синглом последнего Everything Electric, который вышел в феврале. Грол стал соавтором песни и сыграл на барабанах в студийной версии.

В беседе с Loudwire Галлахер поделился своим мнением о звании рок-звезды: «Те, кто считает себя рок-звездами, таковыми не являются, они… просто живут очень скучной жизнью, и я думаю, что рок-н-ролл заслуживает немного большего, чем просто делать музыку, понимаете, о чем я? Вы должны выйти на сцену и реализовать себя — вы просто должны жить захватывающей жизнью».Затем Лиам обратил свое внимание на ирландскую группу. «Это как U2, они выдают себя за рок-н-ролльную группу, но почему?» — продолжил он. «Я никогда не видел, чтобы кто-то из них делал что-то отдаленно напоминающее рок-н-ролл».