Сеул, 25 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В течение следующих трех лет правительство Южной Кореи планирует направить 20 трлн вон (~$16,4 млрд) в области данных, сетей и искусственного интеллекта, чтобы помочь развитию отраслей, ориентированных на будущее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, наряду с бюджетными расходами правительство планирует оказывать поддержку исследованиям и разработкам, а также предоставлять налоговые льготы для развития данных секторов.

Министр отметил, что развитие этих секторов будет иметь важное значение для создания синергии с отраслями так называемой «большой тройки» — микросхемами, биомедициной и автомобилями следующего поколения.

Власти также будут стремиться расширять использование специализированных сетей 5G, чтобы стимулировать инновации в сфере услуг.