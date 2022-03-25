Москва, 25 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Россия и Украина — крупные поставщики сырья на мировых рынках по многим видам товаров, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, комментируя заявление гендиректора ВТО об опасности голодных бунтов в мире.

Продукты питания

«Так, совместная доля двух стран в мировом экспорте пшеницы составляет 29%. Что касается Украины, помимо зерна, она занимает лидирующие позиции по экспорту кукурузы, подсолнечного масла и других продуктов питания.

Основными потребителями, помимо стран ЕС, являются ближневосточные и африканские страны. Военные действия на Украине, а также временный запрет на экспорт зерна из России привели к фактической остановке поставок причерноморской пшеницы.

Также Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений — из-за логистических и финансовых ограничений с их экспортом возникли проблемы, а Украина временно запретила вывоз удобрений.

Нехватка удобрений скажется не только сейчас, но и в будущем, на урожайности и предложении продовольствия в мире.

Уже сейчас многие эксперты оценивают ситуацию как мировой продовольственный кризис, при этом бедные страны имеют меньше возможностей поддерживать уровень потребления населения за счет субсидий.

В 2011 году это стало одним из драйверов «арабской весны», и правительства вынуждены это учитывать. Недавно в Египте были введены фиксированные цены на хлеб.

Но если этого будет недостаточно, нельзя исключить и введения нормированного отпуска продуктов (карточной системы).

По-видимому, международные финансовые организации будут вынуждены предоставить финансирование наиболее пострадавшим странам, чтобы избежать голода.

Экспортные потоки продовольствия могут перенаправляться из других стран, например, Египет ведет переговоры с Индией о поставках пшеницы.

Еврокомиссия одобрила пакет поддержки наиболее пострадавших аграриев в размере 500 млн евро, в том числе за счет использования антикризисного резерва; возможность для государств-членов вводить пониженные ставки налога на добавленную стоимость и поощрять экономических агентов к сдерживанию розничных цен; возможность для стран союза получать средства из фондов ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на продукты, вызванный реакцией стран Запада на события вокруг Украины, может спровоцировать голодные бунты в беднейших странах мира, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

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