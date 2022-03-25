Нальчик, 25 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В 2021 году в Кабардино-Балкарии было допущено нарушений бюджетного законодательства на сумму почти 500 млн рублей. Такие данные привела председатель Контрольно-счетной палаты региона Дина Кясова 24 марта в ходе заседания парламента региона. При этом было проверено всего более 5,9 млрд рублей средств бюджета.

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«Объем выявленных нарушений составил 494,8 млн рублей, на 65% больше, чем в 2020 году», — цитирует чиновницу ТАСС.

Ряд нарушений бюджетного законодательства из 608 обнаруженных уже устранены — на сумму 205 млн рублей. Еще 3 млрд рублей возвращены в республиканскую казну.

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