Астрахань, 25 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Астраханские предприятия ООО ПКФ «Сардоникс» и ООО ПКФ «Дюна-АСТ», которые считаются крупными и по российским меркам, не собираются снижать объемы производства обуви. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Обувь

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Также фирмы, которые производят более 300 моделей взрослой и детской обуви, в оперативном порядке ищут новых поставщиков сырья и комплектующих для свои производственных линий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бийское химическое предприятие готово заместить иностранные стиральные порошки своей пастой «Руно», которая, по его данным, не уступает по своим свойствам дорогим стиральным порошкам мировых брендов.