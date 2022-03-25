Брянск, 25 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Брянской области выявлена финансовая пирамида и два чёрных кредитора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе отделения Брянск Банка России.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

Компания с признаками финансовой пирамиды маскировалась под кредитный потребительский кооператив, обещая вкладчикам повышенный доход. Кредиторы действовали под видом легальных ломбардов и микрофинансовых организаций, при этом ранее эти организации были исключены из государственных реестров.

В списке компаний, в работе которых Банк России выявил признаки нелегальной деятельности, сейчас находятся 10 организаций с фактической регистрацией в Брянской области.