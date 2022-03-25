Кишинёв, 25 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Резкий рост тарифов на отопление в Молдавии привёл к тому, что во ряде населённых пунктов уже потратили на эту статью расходов весь годовой бюджет. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица во время встречи с руководством администрации в Каушанах.

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«Мы входим в период, когда цена на энергоресурсы будет для нас очень сложной. Я знаю, многие из вас первое, что видят, это счета, которые вы оплачиваете за детские сады, подведомственные государственные учреждения», — сказала Санду.

Она сообщила, что в правительстве уже начали работать над пересмотром государственного бюджета на 2022 год. Затраты в нём будут перераспределены, чтобы выделить дополнительные средства на оплату отопления.

Напомним, Молдавия в марте приобретает в России природный газ по цене $547 за 1 тыс. кубометров, что примерно в три раза больше, чем в 2021 году. Согласно прогнозу главы компании «Молдовагаз» Вадима Чебана в апреле цена превысит $1 тыс.