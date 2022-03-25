Кудымкар, Пермский край, 25 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Кудымкаре Пермского края перед судом предстанет бывший главный бухгалтер детской поликлиники. Женщину обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным следствия, с августа 2014 года по март 2019 года главбух получила от предпринимателя, который являлся поставщиком детского питания в медучреждение, свыше 1 млн рублей. В ответ предполагалось общее покровительство данному бизнесмену, а также своевременные расчеты за поставки продовольствия в поликлинику.

Помимо этого, женщина, будучи уже уволенной с должности главного бухгалтера, совершила мошенничество. Она проинформировала бизнесмена о возможности помочь с оплатой поставленной продукции. На самом деле обвиняемая возможности помочь и желания фигурантка не имела. Введя индивидуального предпринимателя в заблуждение, женщина получила от него более 46 тысяч рублей.

В рамках уголовного дела на имущество бывшего главбуха поликлиники на общую сумму более 2,3 млн рублей наложен арест. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.