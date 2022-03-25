Москва, 25 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на реализацию мер поддержки бизнеса и граждан на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Уточняется понятие исчерпывающего перечня документов, необходимых застройщику для выполнения мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, предусмотрен запрет требовать документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных указанным органам организаций.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, упрощающие оформление прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража, индивидуального жилищного строительства. Так, срок проведения кадастровых работ в отношении указанных земельных участков не должен будет превышать трех рабочих дней. Сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на указанные земельных участки также не должны превышать трех рабочих дней или пяти рабочих дней, если заявление подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, следует из документа.

Одновременно законопроектом предусмотрено исключение излишнего согласования строительства в границах приаэродромных территорий объектов капитального строительства, ненормируемых по уровню шума.

Кроме того, законопроектом предусматриваются дополнительные полномочия правительства по регулированию в 2022 году особенностей выдачи ряда документов и согласований, необходимых для осуществления градостроительной деятельности и строительства. Также правительство наделяется полномочием определять размер авансирования по договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере свыше 30%.

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