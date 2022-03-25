25 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году.

Мирослава Романенко, , 15:52 — REGNUM Поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году. Об этом 25 марта сообщает Spiegel со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации источника, к концу 2022 года зависимость от природного газа из Российской Федерации должна сократиться до 30%, а уже в середине 2022 года должно произойти двукратное сокращение импорта российской нефти.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Вперёд и с песней», — с сарказмом отреагировал Алексей.

«А та, что не российская, — это такая же типа американского СПГ с Ямала?» — не без сарказма интересуется один из участников обсуждения.

«Китай и Индия в предвкушении потирают руки», — пишет Александра Л.

«Если «Мерседес» собрать только наполовину не факт, что он куда-то поедет. Недостающие 50% могут обойтись по тройной цене», — иносказательно отреагировал Vlad I.

Газопровод Gazprom.ru

«Как сказала моя знакомая из Германии: жили как-то раньше без вашей нефти… Раньше — это 200 лет назад примерно», — написала Елена М.

«Представляю, какой будет культурный шок, когда для того, чтобы сварить кофе, ей надо будет нарубить дров, растопить печь, размолоть кофе на ручной мельнице или кофемолке. Стиральную машину можно выбросить, так как стирать придётся вручную, и это ещё далеко не все…» — ответил Елене М. Дмитрий Ч.

«Это если деньги на дрова будут, как и сами дрова в продаже», — ответил Антон Павлович Дмитрию Ч.

«Я думаю, Шольцу уже не до смеха. Геноцид немецкого народа он запустил своими руками», — добавил Kiki DGA.

«Не получится у них просто так взять и за такой короткий срок соскочить с наших энергоресурсов», — комментирует новость Леонид К.

«А те, у кого они отожмут эти объемы, что делать будут?» — недоумевает merhy.

«Что-то мне кажется, что Венгрия скоро станет крупнейшим поставщиком нефти и газа в Европу», — отреагировал Sergey K.

«Лучше пусть сербы займут это место», — ответила ему (Sergey K.) Yanya S.

«Там с логистикой сложнее, но да, это, конечно, в первую очередь», — ответил ему (Yanya S.) Sergey K.

Основные газопроводы из России в Европу

«А как орали и бились в истеричной радости, что Россия из-за их санкций скатится в 90-е. Нет, это вы идете в средние века, идиоты», — смеется Мила.

«Часто вспоминаю мамашу Меркель: говорила то, что Америке типа приятно, но делала то, что нужно стране. Господину Шольцу у неё бы подучиться…» — пишет T. Lvova.

«Ага, купят у… [американцев], которые втихаря будут всю ту же нефть у нас покупать», — подытожила Ольга.

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