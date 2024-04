Лондон, 25 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Bloc Party выпустила четвертое превью из своего будущего альбома Alpha Games под названием If We Get Caught. Об этом 24 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Группа Bloc Party

If We Get Caught появится на Alpha Games вместе с предыдущими синглами Sex Magik, The Girls Are Fighting и Traps.

Вокалист Келе Окереке рассказал о новом релизе: «На альбоме всего две песни, в которых, как мне кажется, есть хоть капля нежности, и If We Get Caught — одна из них. Это о признании того, что игра подходит к концу, и о попытке украсть момент нежности со своим партнером, прежде чем занавес рухнет вниз».