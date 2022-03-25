Кабул, 25 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Маулви Нуриддин, бывший губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Тахаре, потратил «от двух до трёх миллионов афгани» на свадьбу своего сына и пригласил на неё высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом многие жители провинции живут в крайней нищете. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

DigitalMarketingAgency Свадьба

Источники утверждают, что своё состояние он заработал на посту губернатора.

На свадьбе, которая состоялась 24 марта в уезде Бахарак провинции Тахар, присутствовали некоторые высокопоставленные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе кари Фасихуддин, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), маулави Мохсин, заместитель министра внутренних дел кари Салахуддин и другие.

Местные источники сообщают, что маулави Нуриддин в период своего пребывания на посту губернатора стал одним из самых богатых людей в Тахаре.

Недавно он был снят с должности губернатора и назначен заместителем министра общественных работ правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).