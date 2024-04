Москва, 25 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Российская метал-группа Wildways выпустила первый в 2022 году сингл под названием «Мечты хрустальные». Композиция доступна на цифровых площадках с 25 марта.

По словам участников группы, для них песня — «своеобразный крик души», а её текст — «чистая трагедия». «Мы написали песню ещё осенью 2020 года, после этого дорабатывали звучание, которого хотели достичь: осенью прошлого года сделали запись на студии, а часть для последнего припева нам записал детско-юношеский хор», — рассказали музыканты.

ИА REGNUM напоминает, что группа Wildways была образована в 2009 году в Брянске (с 2009 по 2014 годы называлась Sarah Where Is My Tea). На данный момент дискография коллектива насчитывает шесть альбомов, два из которых выпущены под старым названием.