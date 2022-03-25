Лондон, 25 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Жителям стран Европы следует снизить температуру воздуха в жилищах, чтобы избежать зависимости от российских энергоносителей, пишет британский журнал The Economist.

Джеймс Тиссо. У камина. 1868

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В числе рекомендаций, которые дают авторы для снижения зависимости от российского топлива, это снижение температуры воздуха в домах и квартирах, а также снижение скорости автомобилей на 10 км/ч. По данным журнала, если снизить разрешённую скорость на 10 км/ч, потребление топлива «в богатом мире» уменьшится примерно на 15%.

Температуру воздуха в помещениях рекомендуется поддерживать на уровне 20 градусов тепла.