Уфа, 25 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. По десять млн рублей намерены выделить трем драмтеатрам в Башкирии. Об этом 25 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании «Культура объединяет» II Культурного форума «Арт-Курултай».

Советская Башкирия

Он подчеркнул, что Башкирия становится центром притяжения ярких международных и федеральных культурных событий. Так, в прошлом году республика приняла Всемирную фольклориаду, Национальный симфонический оркестр Башкирии с успехом выступил в Москве в Концертном зале имени Чайковского.

Глава респубилки также напомнил, что два сезона подряд премьерные спектакли Башкирского государственного театра оперы и балета собирают аншлаг на исторической сцене Большого театра.

«На новые постановки оперного театра мы ежегодно направляем по 20 млн рублей. А теперь приняли решение выделить по 10 млн рублей нашим драматическим театрам — русскому, башкирскому и татарскому», — сообщил Хабиров.

Он выразил особую благодарность Башкирскому театру драмы имени Мажита Гафури за возрождение спектакля «Красный паша», посвящённый Кариму Хакимову.

«Это удивительный человек, великий дипломат и подлинная гордость нашего народа», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Евразийскую библиотеку в Уфе планируют построить в виде белоснежной юрты на высоком берегу Агидели.