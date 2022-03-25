Москва, 25 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Мировая экономика претерпевает масштабные изменения. Об этом 25 марта заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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«Создается новая реальность в мировой экономике. Сейчас задача состоит в том, чтобы перенести обеспечение с западных валют на свои валюты. В современной экономике денежные знаки обеспечены товарами. Если вы на доллары можете купить большое количество товаров, например российский газ, значит, этот газ как продукт обеспечивает доллар и повышает его покупательскую способность», — сказал Колташов.

Таким образом, продажа газа и других товаров за рубли обеспечивает рост экономики России и повышает благосостояние граждан, отметил экономист.

«В этом и состоит валютная революция, начало которой мы обсуждаем», — заявил экономист.