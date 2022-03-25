Москва, 25 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Переговорные позиции обозначены, но, поскольку Европе нужен газ, а России нужна валюта (большая часть российского экспорта газа приходится на Европу, и это невозможно быстро изменить), вероятно, будет найден некий временный компромисс, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

diligentia.net.in Добыча газа

«В целом реакция европейских стран показывает, что они несогласны с заявленной позицией руководства России, считая это односторонним изменением условий контрактов.

Как ожидается, это стимулирует ЕС ускорить поиск альтернативных источников поставок СПГ и создание дополнительной инфраструктуры для его приема и распределения в пределах региона», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Еврокомисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не позволит России обходить санкции Запада и требовать оплачивать газ в рублях.

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