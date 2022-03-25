Ставрополь, 25 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. На Северном Кавказе первый месяц весны завершится сильным ветром и осадками в виде дождя и снега. Такой нерадостный прогноз дали в Гидрометцентре. А в МЧС предупредили об ураганном ветре в Ставропольском крае. В воскресенье, 27 марта, скорость ветра может превышать при порывах 30−32 м/с.

Telegram-канал главы Ставрополя Владимира Владимирова Снег в Ставрополе

«Днем и до конца суток 27 марта на территории края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня. <…> Источник ЧС (происшествий) — очень сильный ветер 30−32 м/с», — сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Ветер продолжится и в понедельник, 28 марта, уменьшив свой пыл до 19 м/с. При этом последние выходные марта станут снежными, а местами дождливыми. Днем столбики термометров поднимутся до+5°, а местами и до+15°, а ночью опустятся до — 2°.