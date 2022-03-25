Алжир, 25 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Управление полиции Туниса по охране участка государственной границы с Алжиром провело спецоперацию по пресечению контрабанды наркотиков. Об этом 25 марта сообщает Babnet.

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По данным журналистов, пограничный отряд в районе Айн-Султан получил информацию о готовящемся «прорыве транспорта с партией таблеток наркотического вещества». В ходе рейда машина была остановлена вблизи государственной границы с Алжиром, однако водитель успел скрыться.

В машине полицейские обнаружили 10 000 таблеток различных наркотических веществ.

Ведется следствие.