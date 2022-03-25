Нью-Дели, 25 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Работа по нормализации ситуации на границе Индии и Китая идёт медленнее, чем этого хотелось бы. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Mea.gov.in Переговоры глав МИД Китая и Индии

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в ходе встречи, которая продлилась почти три часа, стороны «открыто и откровенно рассмотрели широкую и подробную повестку дня».

«Мы обсудили наши двусторонние отношения, которые были нарушены в результате китайских действий в апреле 2020 года», — цитирует ТАСС индийского дипломата.

Он указал на то, что ситуация на границе ненормальная.

«Пока продолжаются очень большие развертывания [войск], — подчеркнул Джайшанкар. — У нас все ещё есть «зоны трения», мы добились прогресса в разрешении некоторых из них, включая Пангонг-Цо».

Он отметил, что целью встречи был поиск путей разрешения остающихся спорных вопросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Индией и Китаем обострились в мае 2020 года, когда войска Народно-освободительной армии и Индийской армии вступили в рукопашную схватку в местах вдоль условной Линии фактического контроля, спорной границы между Китаем и Индией.