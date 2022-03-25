Брюссель, 25 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Страны Европейского союза будут обеспечены достаточными объёмами природного газа, заявил 25 марта президент США Джо Байден в Брюсселе.

Ua.usembassy.gov Джо Байден

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Байден выступил с обещанием обеспечить страны Европейского союза такими объемами газа, которые бы позволили им отказаться от закупок российского голубого топлива «задолго до 2030 года».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Великобритании уточнил, что ограничения, введённые в отношении золотовалютных резервов, затрагивают и золото.