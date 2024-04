Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator (Тайлер Оконма) представил саморежиссерский клип на новую совместную работу с японским дизайнером Nigo (Томоаки Нагао) под названием Come On, Let's Go, которая войдет в альбом I Know Nigo. Об этом 24 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот YouTube Кадр из нового клипа Tyler, The Crator

Tyler, The Creator представил свой вклад в запись Come On, Let's Go, который был спродюсирован Фарреллом Уильямсом и сопровождается саморежиссерским видео.

I Know Nigo спродюсирован Ниго и Фареллом, в нем также примут участие Lil Uzi Vert и другие. В него войдут предыдущие синглы, включая совместную работу с Pusha T (Терренс Торнтон) Hear Me Clearly, совместную работу с Kid Cudi (Скотт Мескади) Want It Bad и Arya с A$AP Rocky (Таким Майерс).