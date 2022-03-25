Москва, 25 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский известен как блестящий профессионал своего дела и яркий политик. Об этом 25 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами от фракции ЛДПР в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Хочу и от себя лично и от всех, кто здесь присутствует, пожелать ему здоровья. Я с ним познакомился в 90-м году, знаю его много лет как блестящего профессионала, яркого человека, яркого политика, настоящего патриота нашей страны. Конечно, нам всем его сейчас особенно не хватает», — заявил Мишустин.