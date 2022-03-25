25 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 15:52 — REGNUM



Архиепископ Святослав Шевчук и папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Проведение специальной военной операции России на Украине ставит сегодня вопрос, как происходящие события отразятся на украинском религиозном ландшафте. В задумчивости и католический мир. При этом, что неудивительно, особое беспокойство его вызывает судьба Украинской греко-католической церкви. О католиках латинского обряда таких переживаний нет. В конце концов, годы, прошедшие со времени воссоединения Крыма с Россией, показали, что крымские католики быстро интегрировались в российское пространство, а власти полуострова их не только не притесняли, но даже шли и на большее содействие, чем во времена украинской юрисдикции.

Греко-католики — другое дело. В Российской империи и СССР они уже переживали периоды, когда их Церковь ликвидировалась, а униатам предлагался выбор записаться в католики латинского обряда или православных. Вот и сейчас некоторые российские эксперты предлагают сыграть в ту же игру. «России на Украине нужны не территории, а люди, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе не будут доставлять проблем, — пишет геополитик Андрей Школьников. — Наиболее простой вариант решения проблемы — это исчезновение греко-католиков, как общности, идеи и смыслов. В середине XIX и в середине XX веков власти Российской империи и СССР, соответственно, расторгали унию, переводя все греко-католические приходы в подчинение РПЦ. Стоило власти России ослабнуть, тут же включалась поддержка Запада и все возвращалось обратно. Передать западно-украинские области Польше/Западу России выгодно при одном условии: Ватикан официально разрывает унию и ставит всех униатов перед выбором: католики или православные. Первые в следующем поколении становятся субэтносом поляков, вторые — русинами. Такое разделение выгодно России и Польше, но договариваться о нем придется с Ватиканом, кстати, в этом вопросе гарантиям последнего можно верить».

Объединительный собор Украинской православной церкви The Presidential Administration of Ukraine

С одной стороны, украинские униаты давно являются головной болью Святого престола. Политически ориентированное на США руководство УГКЦ связано с Ватиканом лишь церковными делами и историческим наследием. Но, с другой стороны, Святой престол ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы разорвать унию. По мнению протоиерея Игоря Пашменова, который до перехода в Русскую православную церковь был греко-католическим священником, рукоположенным главой УГКЦ кардиналом Мирославом Любачивским, будущее униатов определится в треугольнике Варшава — Львов — Москва. Как отметил в беседе с ИА REGNUM отец Игорь, сегодня уже невозможно повторение Львовского собора 1946 года, на котором были провозглашены ликвидация Брестской унии 1596 года и присоединение к РПЦ. «Во-первых, это сложно сделать технически, надо ведь найти инициативную группу, которая провозгласит отказ от унии, — сказал он. — Во-вторых, нет никакого смысла плодить очередную озлобленную религиозную группу, то есть повторять ошибку сталинского руководства». Гораздо проще «запереть» греко-католиков в ареале их нынешней концентрации — трех областей на Западной Украине, поскольку униатам так и не удалось на Украине, вопреки их заявлениям, серьезно продвинуться дальше этого региона.

Дело еще и в том, что сама Украинская греко-католическая церковь крайне неоднородна. Первое большое деление ее — это деление на сторонников ватиканской (латинской, даже польской) ориентации и умеренных националистов, к числу которых причисляют действующего главу УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука. Националистическая группа руководствуется девизом «Москва нам не мать, а Ватикан не отец». Они мечтают о том, чтобы УГКЦ возглавлял не архиепископ, а полноценный патриарх, как это есть в некоторых ближневосточных униатских Церквах. Имея такой статус, уже можно Святой престол лишь ставить в известность о выборе патриарха и обходиться без Ватикана в вопросах возведения в епископы и изменений епархиальных границ. Но вместе с тем в рядах самой умеренной националистической группировки есть и внутренний раскол на тех, кто привержен старой галичанской обрядовости, которая что-то заимствовала у польского католицизма, и тех, кто в интересах экспансии на восток Украины перенимал местные обряды, что называется, «московские». И когда Украинская греко-католическая церковь будет вынуждена вернуться на свою историческую родину, Галичину, эти противоречия, скорее всего, начнут разрывать ее изнутри.

С чем придется иметь дело в итоге и Ватикану. Для него проблема украинских униатов тоже начинает приобретать внутренний характер, что связано с различными подходами к экуменическим связям с Московским патриархатом. Как пишет американский католический портал National Catholic Register, в Ватикане существует два взгляда на греко-католиков, что проявляет себя в дискуссиях между Конгрегацией по делам Восточных церквей во главе с кардиналом Леонардо Сандри и Папским советом по содействию христианскому единству во главе с кардиналом Куртом Кохом. Если Кох «уделяет приоритетное внимание отношениям с русскими православными и принимал непосредственное участие во встрече папы Франциска с патриархом Кириллом», то Сандри лоббирует интересы Украинской греко-католической церкви. И это вопрос политический. «С Московским патриархатом диалог выходит за рамки богословия, — объясняет американскому католическому порталу The Pillar сотрудник Украинского католического университета Анатолий Бабинский. — Могу привести простой пример. У Московского патриархата хорошие отношения с маронитами и другими восточными католиками в Ливане и Сирии». Что касается Украины, то Русская православная церковь в отношении греко-католиков настроена непримиримо.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

В этом контексте «запирание» Украинской греко-католической церкви в пределах трех областей Западной Украины может оказаться приемлемым для Московского патриархата. Тем более что в таком случае украинские униаты станут сложным вопросом для Католической церкви в Польше и польского правительства. Начиная с 2014 года, когда в Польшу стали прибывать украинские гастарбайтеры, часть из которых начала обустраиваться на постоянное место жительство, возникла проблема их ассимиляции. Главным фактором, препятствующим этому, были и есть здешние приходы УГКЦ, священники которых открыто говорят, что только благодаря им «польские украинцы» могут сохранить свою идентичность. А она, конечно, хоть и антироссийская, но не в меньшей степени и антипольская. Впрочем, тут уже Варшава пусть сама с этим разбирается.