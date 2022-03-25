Краснодар, 25 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Строительство новой ветки Ейского группового водопровода стартовало в Староминском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона 25 марта.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Строительство водопровода

«Ейский водопровод решит проблему с водой в северной зоне края — на курорте и прилегающей к нему территории. Новая ветка протяженностью 19,3 километра пройдет от поселка Восточный до насосной станции в станице Староминской», — прокомментировал начало работ Вениамин Кондратьев.

Контракт на строительство данного участка был заключен в феврале, были проведены подготовительные работы. В настоящее время на участке строительства ведут разбивку трассы, разрабатывают котлованы под камеры переключения водовода.

Как уточнили в региональном департаменте строительства, сейчас решается вопрос замены импортного электрооборудования, ранее предусмотренного в проекте, на российские аналоги.

Как сообщало ИА REGNUM, первый 11-километровый участок Ейского группового водопровода ввели в эксплуатацию в феврале 2022 года. Вторую нитку магистрального водовода планируют построить до 2024 года. Общая протяженность объекта составит 95 км.