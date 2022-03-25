Ереван, 25 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана продолжают продвижение вглубь территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, обнародованном 25 марта.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Вторгнувшиеся азербайджанские подразделения прошлой ночью открыли огонь в направлении постов армии обороны [Арцаха]. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряжённой», — говорится в сообщении.

В МИД призывают миротворцев РФ принять меры в зоне их ответственности. Ереван ожидает, что российская сторона добьётся возвращения азербайджанских военнослужащих на линию по состоянию на 23 марта.

Напомним, 24 марта в Нагорном Карабахе сообщили о нарушении азербайджанской стороной линии соприкосновения и продвижении войск до села Парух. Кроме того, в ходе перестрелки якобы погибли пятеро бойцов ВС Азербайджана. Также в Нагорном Карабахе с 8 марта нарушено газоснабжение. Степанакерт, заявляет, что это якобы произошло из-за действий Баку. В Азербайджане отрицают обвинения и заявляют, что идёт «процесс уточнения позиций».