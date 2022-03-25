Москва, 25 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Германия в рамках пакетов европейских санкций под давлением США планирует начать сокращение своей зависимости от импорта российских энергоресурсов. Германской экономики придется сильно затянуть пояса, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Blick.ch Нефть

«Европа сильно зависит от экспорта российского газа для поддержки своей экономики, при этом доля поставляемых российских энергоресурсов составляет от 70% до 80% поставок всего топлива для ряда европейских стран Восточной Европы. Доля получаемого из России Германией природного газа составляет 42%.

Переговоры о поставках газа вместо российского Берлин ведет с Норвегией, США и Катаром. Однако получить достаточное количество СПГ из этих стран будет достаточно сложно. Нужных объемов для полноценной замены в мире просто нет физически.

Конкретные параметры будущих поставок не раскрываются. Важным моментом является то, что СПГ требует специализированных терминалов для разгрузки, а их в Европе не достаточное количество и они не подключены к газовой сети остальной части стран ЕС.

Строительство же новых терминалов в Северной Европе и Германии, в частности, займет несколько лет. Далее, США в начале 2022 года поставили в Европу СПГ в порядке оказания кратковременной поддержки, изменив поставку газа в АТР. Сохранение таких поставок на регулярной основе вызывает сомнения.

Норвегия работает на пределе добычи природного газа. Замена выработки необходимого количества электроэнергии посредством АЭС невозможна, поскольку по ранее разработанной стратегии перехода к зеленой энергетике немецкие АЭС в этом году прекращают работу.

Возобновление работы угольных электростанций станет вынужденной мерой, но потребует увеличения импорта каменного угля из России.

В этой связи по газу, по нашим оценкам, снижение зависимости Германии от российского газа в текущем году маловероятно, а если и произойдет, то за счет дополнительных поставок угля из России. А для Германии угольная энергетика это возврат в прошлое.

В январе 2022 года поставки российской нефти в Германию по данным Федерального статистического агентства составляли 24,1% от потребляемых ресурсов. Германии в случае сокращения поставок нефти вряд ли удастся безболезненно компенсировать ее дефицит.

Использование возобновляемых источников энергии для этих целей не всегда является полноценной и надежной заменой в процессе выработки электроэнергии.

Прошедшие зимы и климатические катаклизмы в США и странах Латинской Америки уже показали полную неприспособленность этих ВИЭ для работы в экстремальных условиях.

Подобные конструкции и оборудование нуждаются в традиционных резервных тепловых электростанциях, работающих на нефти и мазуте.

Отказ от поставок нефти европейскими странами не фатален для России — в настоящее время, партии черного золота из России, которые по тем или иным причинам не могут найти покупателей в Европе, уже приобретаются Индией.

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, что является признаком радикальной перестройки поставок энергоресурсов. Нефть также является источником последующей переработки для топливной и химической промышленности.

Цены на заправках в Германии уже превысили 2,5 евро за литр бензина и будут расти дальше. Возможные сокращения с поставками нефти из России могут вызвать шок на немецком топливном рынке.

Сбои в поставках нефти промышленным предприятиям может привести к пагубному влиянию на другие сферы. Цена сокращения потребления российского газа и нефти для немецкого бизнеса и домохозяйств будет высока. А развернутая с западных СМИ компания с призывами е ее реализации не лишена лукавства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, журнал Spiegel со ссылкой на Минэкономики ФРГ писал, что поставки газа и нефти из России в Германию планируется сократить уже в 2022 году.

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