МИД Британии: санкции против резервов РФ распространяются на золото
Лондон, 25 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Введённые Великобританией санкции в отношении золотовалютных резервов России распространяются и на золото. Об этом 25 марта сообщили в МИД Великобритании.
Иван Шилов ИА REGNUM
Золото
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В британском министерстве выступили с уточнением, что санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на операции с золотом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Центробанке России рассказали, что всё золото золотовалютных запасов находится на территории Российской Федерации в хранилищах ЦБ.