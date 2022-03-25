Лондон, 25 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Введённые Великобританией санкции в отношении золотовалютных резервов России распространяются и на золото. Об этом 25 марта сообщили в МИД Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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В британском министерстве выступили с уточнением, что санкции на операции с валютными резервами России распространяются и на операции с золотом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центробанке России рассказали, что всё золото золотовалютных запасов находится на территории Российской Федерации в хранилищах ЦБ.