Москва, 25 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия») на фоне новых вызовов для экономики просит вице-премьера Викторию Абрамченко поручить Минобрнауки увеличить расходы на подготовку специалистов по направлениям «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Ветеринария и зоотехния», передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

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"Прошу Вас, уважаемая Виктория Валериевна, дать поручение Минобрнауки РФ проработать вопрос о пересмотре значений и величины составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, отнесённым к укрупнённым группам специальностей и направлений 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», и включении их в подгруппу «b» третьей стоимостной группы базовых нормативов затрат, утверждённых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации», — следует из обращения.

Сейчас подготовка кадров в аграрных вузах ведется по 60 направлениям бакалавриата, 44 направлениям магистратуры и по 12 специальностям. При этом 54,3% от общего числа студентов проходят подготовку по двум укрупнённым группам специальностей и направлений: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Ветеринария и зоотехния». Эти программы предполагают формирование у выпускников не только теоретических знаний, но и практических навыков применения различных агро‑ и биотехнологий в сфере агропромышленного комплекса.

Особенностями реализации соответствующих образовательных программ являются необходимость наличия и содержания учебно-опытных сельскохозяйственных угодий, учебных ферм, вивариев, ветеринарных клиник и другое, а также использования сложного оборудования и техники, применения в учебных целях дорогостоящих технологических операций в растениеводстве и животноводстве, отметила Школкина.

Вместе с тем, эти направления отнесены ко второй стоимостной группе базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг высшего образования и составляют в 2022 году — 104,5 тыс. рублей на одного студента в год, что всего в 1,17 раза превышает нормативы первой стоимостной группы (политические науки, экономика и так далее).

«Такое финансирование не позволяет образовательным учреждениям в полной мере обеспечивать содержание материально-технической базы, необходимой по данным направлениям», — уверена парламентарий.