Рабат, 25 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Министр юстиции Марокко Абделлатиф Вехбе обсудил со своим иракским коллегой Саларом Абдель Саттаром Мохамедом Хусейном ситуацию с задержанными в Багдаде гражданами. Об этом 25 марта сообщает Hespress со ссылкой на источник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По данным журналистов, в ходе встречи стороны пришли к пониманию по этому вопросу и в ближайшее время урегулируют необходимые правовые формальности.

Речь идёт об уроженцах Марокко, которые ранее, по предварительным данным, прибыли в Ирак для вступления в ряды различных террористических организаций.

«Вехбе согласился со своим иракским коллегой решить этот вопрос, передав этих задержанных Марокко, но для этого вопроса нужна правовая база, которая будет подготовлена в ближайшее время», — сообщил источник.