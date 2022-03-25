Вашингтон, 25 марта 2022, 15:15 — REGNUM Американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) выпустил новую пластинку под названием mainstream sellout. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных площадках 25 марта.

Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly
NME

Опубликованный релиз включил в себя 16 треков, среди которых оказались совместные работы с Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), Gunna (Серхио Джаванни Китченс), Iann Dior (Майкл Иан Олмо) и многими другими популярными исполнителями. Отмечается, что после выхода альбома многие пользователи интернета обвинили Machine Gun Kelly в творческом копировании покойного рэпера Lil Peep (Густав Элайджа Ар).

Ранее стало известно о том, что Machine Gun Kelly решил сменить название нового альбома. Изначально пластинка mainstream sellout должна была называться Born With Horns.

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