Вашингтон, 25 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) выпустил новую пластинку под названием mainstream sellout. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных площадках 25 марта.

NME Machine Gun Kelly

Опубликованный релиз включил в себя 16 треков, среди которых оказались совместные работы с Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), Gunna (Серхио Джаванни Китченс), Iann Dior (Майкл Иан Олмо) и многими другими популярными исполнителями. Отмечается, что после выхода альбома многие пользователи интернета обвинили Machine Gun Kelly в творческом копировании покойного рэпера Lil Peep (Густав Элайджа Ар).

Ранее стало известно о том, что Machine Gun Kelly решил сменить название нового альбома. Изначально пластинка mainstream sellout должна была называться Born With Horns.