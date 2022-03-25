Пермь, 25 марта 2022, 14:30 — REGNUM В Перми 15-летняя школьница пострадала от обрушения наледи с кровли дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Несчастный случай произошел вечером 24 марта на ул. Серпуховской. Ребенок госпитализирован. Девочка находится в реанимационном отделении больницы.
Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В управляющей компании, оказывающей услуги, проведен обыск, в ходе которого изъята интересующая следствие документация.