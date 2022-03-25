Пермь, 25 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Перми 15-летняя школьница пострадала от обрушения наледи с кровли дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Perm.sledcom.ru Место происшествия

Несчастный случай произошел вечером 24 марта на ул. Серпуховской. Ребенок госпитализирован. Девочка находится в реанимационном отделении больницы.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В управляющей компании, оказывающей услуги, проведен обыск, в ходе которого изъята интересующая следствие документация.