Москва, 25 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Усиление Североатлантического альянса на востоке вели еще до официального решения об этом, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера ДмитрийПесков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Еще до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось. Там образовывался достаточно мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что министр обороны России СергейШойгу по поручению главы государства ВладимираПутина должен проработать и представить предложения о мерах по укреплению западного фланга страны.