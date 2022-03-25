Рига, 25 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ещё шесть российских деятелей культуры включены в Латвии в список лиц, для которых закрыт въезд в страну. Об этом сообщил 25 марта глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Боярский

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В чёрный список попали исполнитель Тимур Юнусов (Тимати), актриса Мария Шукшина, актёры Михаил Боярский, Сергей Безруков и Игорь Угольников, а также певица Юлия Чичерина.

Этим российским гражданам запрещено посещать Латвию в соответствии с пунктом 2 статьи 61 закона об иммиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Латвия запретила въезд 25 деятелям культуры за «активную политическую поддержку действиям российских властей». В их числе Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев.

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