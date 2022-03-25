Саратов, 25 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Саратовской области месячник по по благоустройству пройдет с 1 по 29 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Saratovmer.ru Субботник в Саратове

На территории области в порядок после зимы приведут улицы, тротуары, дворы и скверы. Также запланировано благоустройство мемориальных комплексов и кладбищ.

Вице-губернатор в своем телеграм-канале отметил, что санитарная очистка должна касаться не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. На министерство строительства и ЖКХ, а также органы местного самоуправления возложена ответственность за организацию благоустройства территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с 21 марта стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. 30 апреля в регионе объявлен субботник.

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