Москва, 25 марта 2022, 14:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента, сообщил 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чубайс
Чубайс

Он рассказал, что Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по вопросам устойчивого развития.

Ранее об отставке Чубайса сообщили иностранные СМИ, а в Кремле подтвердили информацию, отметив, что увольнение произошло по собственному желанию. Очевидцы заметили Анатолия Чубайса в Турции, в аэропорту Стамбула.