Чеджу, Южная Корея, 25 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. На южнокорейском острове Чеджу 25 марта началось цветение сакуры. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение метеорологической службы страны.

(сс) ken.h Цветущая сакура

По сравнению с 2021 годом сакура зацвела на восемь дней позже. Как отметили метеорологи, это связано с относительно низкой температурой воздуха.

По прогнозам, цветы сакуры распустятся через неделю.

Ранее, 17 марта на острове Чеджу зацвело кустарниковое растение форзиция. Его цветки полностью раскрылись 23 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, а японской префектуре Фукуока, расположенной на юго-западе страны, цветение сакуры началось 17 марта.

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