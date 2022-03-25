Москва, , 14:28 — REGNUM Постепенно Россия полностью откажется от использования доллара и евро в расчетах за поставку своих товаров в другие страны. Такой прогноз 25 марта сделал экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Следом за этим Россия и Китай начнут работу над тем, чтобы создать альтернативу западным торговым площадкам. Это позволит лишить США и Европу возможности влиять на стоимость той или иной продукции и сырья, считает эксперт.

«Я думаю, что постепенно вся торговля по контрактам будет переведена на рубли. То есть все заказы, которые будут делаться в России они будут делаться за рубли. А далее я полагают, что Россия и Китай постараются перенести важнейшие торговые площадки в Евразию и торговлю вести в рублях и юанях. Таким образом будет осуществлен перевод торговли не только газом, но и широкого перечня продуктов из-под контроля западных стран», — сказал Колташов.

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