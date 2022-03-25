Исламабад, , 14:27 — REGNUM Пакистанские военные заявили, что четверо солдат были убиты в ходе столкновения с террористами, действовавшими с территории Афганистана.

Солдат армии Пакистана Pakarmy.org

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», пакистанская армия заявила, что в результате столкновений с террористами из Афганистана, пытавшимися проникнуть на территорию страны, погибли четверо пакистанских военнослужащих.

Пакистанские военные были убиты в ходе боя с террористами, пытавшимися проникнуть в Пакистан в районе Хасанхейль в Северном Вазиристане, сообщает Dawn News.

Ранее советник по национальной безопасности Пакистана Моайед Юсуф заявил, что все лидеры движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в Афганистане.

Однако, афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают какие-либо связи с этим движением и настаивают на том, что правительство Афганистана не позволит какому-либо лицу или группировке угрожать другим странам со своей территории.