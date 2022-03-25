Уфа, , 14:30 — REGNUM Ледовую переправу на р. Белой закрыли в башкирском городе Бирске. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ледовая переправа ГУ МЧС по Туве

Сообщается, что работа переправы прекращена с 25 марта из-за уменьшения толщины льда на реке в результате повышения температуры воздуха.

Отмечается, что сейчас в республике функционируют ледовые переправы на реке Кама в с. Никола-Березовка Краснокамского района и на реке Белой в д. Староянгизитово Краснокамского района.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии закрыли ледовую переправу на реке Уфа в селе Караидель.

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