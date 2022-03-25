Канск, Красноярский край, , 14:27 — REGNUM Тело утонувшего восьмилетнего мальчика обнаружили в городе Канске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в ГСУ СКР по региону.

Река Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следствие продолжает проверку по факту гибели ребёнка, утонувшего в реке Кан.

Предварительно установлено, что днём 13 марта мальчик и его девятилетний друг пришли к реке. Приятели вышли на лёд и подошли к образовавшейся на реке полынье.

Один ребёнок провалился в воду и начал тонуть. Другой мальчик попытался вытащить его из воды и также провалился. Восьмилетнего ребёнка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счёт пуховика. Он стал звать на помощь. Неподалеку находился мужчина, который подал ребёнку ветку. Вскоре прибыли спасатели и достали мальчика из воды.

24 марта спасатели нашли тело утонувшего восьмилетнего мальчика в 200 метрах от предполагаемого места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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