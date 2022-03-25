Москва, , 14:26 — REGNUM Федерация хоккея России (ФХР) не контактировала с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с просьбой о поддержке каких-либо акций. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ФХР.

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«ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ФХР контактирует с клубами КХЛ только вопросам вызова игроков в сборные.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) обвинила ФХР в нарушении кодекса этики и открыла расследование. По мнению IIHF, ФХР направила командам КХЛ письма с просьбой о проведении акций в поддержку спецоперации России на Украине.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов настолько не понравилось Западу, что все контролируемые им международные спортивные организации, включая IIHF, отстранили российских спортсменов от соревнований.

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